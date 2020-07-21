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21 июля 2020, 18:25 1

Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательных симпатий жителей Кривого Рога - соцопрос

21 июля 2020, 18:25 1
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41,6% криворожан полностью или в целом удовлетворены работой действующего градоначальника.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные социологического исследования, проведённого рейтинговым агентством Украины "Имидж Контроль".

Юрий Вилкул также опережает всех потенциальных кандидатов на пост городского главы на предстоящих местных выборах. За него 25 октября готовы проголосовать 36,5% горожан. Второе место занимает Юрий Корявченков, больше известный как комик 95-го квартала Юзик, с 17%. А на третьем – самовыдвиженец Константин Павлов с 11,3%. Остальные потенциальные кандидаты набирают менее 5 %.

По данным исследования, в горсовет могут пройти шесть политических партий: "Слуга народа" с 26,8%, Блок Вилкула "Украинская перспектива" с поддержкой 21% избирателей и "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 9,7%. Также шанс преодолеть 5%-й барьер имеют "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Партия Шария".

Напомним, Филатов и Вилкул лидируют среди кандидатов в мэры Днепра – РЕЙТИНГ.

Кривой Рог Днепропетровская область Вилкул Юрий выборы мэр Кандидат горсовет партия
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