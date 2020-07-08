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08 июля 2020, 16:02 2

Очередное наследство Атрошенко: мэр Чернигова задекларировал еще почти 165 миллионов

08 июля 2020, 16:02 2
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Городской голова Чернигова во второй раз за неделю подал декларацию об изменениях в имущественном состоянии
Городской голова Чернигова во второй раз за неделю подал декларацию об изменениях в имущественном состоянии
Фото: Twitter
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Сегодня в Едином государственном реестре деклараций появилась информация о том, что Владислав Атрошенко получил в наследство около 5 миллионов гривен и задекларировал ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) общей стоимостью около 160 миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные НАПК.

Это уже пятая в этом году декларация Атрошенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Сейчас у мэра Чернигова - второй "транш" имущества, унаследованного от отца. 2 июля Атрошенко уже заявил о наследования элитного дома стоимостью почти 7 млн грн и 138 млн грн наличными.

Месяц назад, 3 июня, Атрошенко заявлял 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

В еще двух декларациях от 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвование на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансирование закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и женой из разных источников доход общей суммой в более 64 млн грн.

Ранее сообщалось, что мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".

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