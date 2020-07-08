Очередное наследство Атрошенко: мэр Чернигова задекларировал еще почти 165 миллионов

Городской голова Чернигова во второй раз за неделю подал декларацию об изменениях в имущественном состоянии

Городской голова Чернигова во второй раз за неделю подал декларацию об изменениях в имущественном состоянии

Фото: Twitter

Сегодня в Едином государственном реестре деклараций появилась информация о том, что Владислав Атрошенко получил в наследство около 5 миллионов гривен и задекларировал ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) общей стоимостью около 160 миллионов гривен.

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