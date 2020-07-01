Все из-за женщины: мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа"

Владислав Атрошенко поссорился с двумя народными избранниками от Чернигова, Олегом Семинским и Сергеем Гривко

Владислав Атрошенко поссорился с двумя народными избранниками от Чернигова, Олегом Семинским и Сергеем Гривко

Фото: cheline.com.ua

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу мэра Чернигова и нардепов – участников конфликта в соцсетях.

Народные избранники раскритиковали визит чиновницы, которую связывают с Атрошенко, на партийную конференцию. По их мнению, заместитель министра должен заниматься государственными делами, а не местными выборами. "Слуги" посоветовали Нине Лемеш написать заявление на увольнение, если она хочет идти на выборы, а не работать в министерстве.

В цій команді я готова працювати на розквіт нашого Чернігівського краю, на розквіт Чернігівщини, на майбутні здобуття та перемоги, - Ніна Лемеш на обласній конференції партії "Рідний дім" Опубліковано Рідний дім Вівторок, 30 червня 2020 р.

Мэр Чернигова в ультимативной форме потребовал от нардепов извинений и признания своих ошибок относительно критики заместителя министра, дав им на это три дня. Иначе пообещал "соответствующую реакцию".

Затея бессмысленная двух народных депутатов от Чернигова. Это письмо с угрозой на имя государственного служащего из министерства, что она в свободное от работы время посетила партийную конференцию партии, отличной от "Слуги народа". Эти вещи говорят о отсутствии мозгов в голове. Угрозы, кто-то туда пошел, не в ту политическую силу. Это является тревожным звоночком. Я просил бы изучить с правовой части эти письма. Мы подумаем, что делать с этими письмами. Если эти депутаты извинятся течение 3 дней и скажут, что это была ошибка, мы оставим эти письма без внимания. Пусть это будет свидетельством отсутствия мозгов в их головах. Эти депутаты – Гривко и Семинский. За шкирку выкинуть из Верховной Рады. Таких дураков нельзя держать в Раде. Единственное, о чем можно просить людей: "люди, не голосуйте за придурков. За любые политические силы, но идиотов не выбирайте", – заявил Владислав Атрошенко.

Атрошенко даже упомянул в своем посте о скандалах и "зашкварах" слуг народа и назвал поведение Семинского и Гривко бессмысленным и безответственным.

Все мы были свидетелями огромного количества скандалов, связанных с поведением или выходками нынешних нардепов. Это и... Опубликовано Владиславом Атрошенком Вторник, 30 июня 2020 года.

Народные избранники не замедлили с ответами. Так, Сергей Гривко считает правильной свою критику Лемеш. А угрозам и оскорблениям от мэра Атрошенко должны дать правовую оценку, считает нардеп.

Угрозы, ультиматумы, шантаж – у всех разная реакция на правду и на свои же ошибки. Следовательно, городской голова будет заливать чернухой всех несогласных в стиле регионов и старых политиков. Лично за себя напишу, что мне не нужны три дня. Сделал замечание и считаю его уместным. Потому что заместитель министра должен развивать свое профильное направление, а не работать на оппозиционную политическую партию и саботировать работу в министерстве. Это вопрос политической этики, трудовых отношений и морали! А то, что в классическом стиле угроз и оскорблений было сказано под запись, получит должную правовую оценку", – написал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Гривко.

Олег Семинский назвал поведение мэра на сессиях горсовета "как на бандитских сходках". Упрекнул "плиткой в три дорога, биогаз в собственный карман и 125 миллионов за полтора километра дороги", "чертово колесо" в археологической зоне с сомнительными инвесторами, а также безразличие к судьбе многих черниговцев, которым нужна помощь.

Нардеп провел параллель между Атрошенком и "донами" и "царями", а также пообещал остановить его на предстоящих местных выборах.

Мне тут один "дон Карлеоне" решил дать три дня на размышления, иначе... (я так и не понял, что иначе). Видите ли, его обидела моя взвешенная и обоснованная мысль относительно участия министерского чиновника в собрании оппозиционной партии. Господин Атрошенко, вы не самодержец, хотя вас за глаза и называют Царем, чтобы в ручном режиме управлять 300-тысячным городом с тысячелетней историей и вести себя на сессиях городского совета, как на бандитских сходках в вашем ресторане "Сенатор". Вы не феодал, хотя являетесь со своим партнером одним из крупнейших латифундистов-землевладельцев на Черниговщине с одной из самых низких арендных плат. Понимаю, что малиновый пиджак и собственный карман для вас ближе, чем судьбы обычных черниговцев. Ибо при нормальном руководителе лишенные по вине коммунальщиков люди не будут три с половиной года скитатися по закоулкам, нормальный руководитель позаботится об обездоленных и больных, поможет в лечении за счет города тяжелобольных детей. Плитка втридорога, биогаз в собственный карман, 125 миллионов за полтора километра дороги – это все хорошо, а что делать с канализационными коллекторами? Вторую неделю Шерстянка задыхается от вони", – написал Олег Семинский.

Мне тут один "дон Карлеоне" решил дать три дня на размышления, иначе... (я так и не понял, что иначе). Видите ли, его... Опубликовано Олегом Семінським Вторник, 30 июня 2020 года.

Сама же заместитель министра спорта Нина Лемеш пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, 13 марта председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко уволил Нину Лемеш, которая руководила Департаментом семь'й, молодежи и спорта с занимаемой должности. Потом ее назначили заместителем министра спорта.