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02 июля 2020, 12:49 2

Мэр Чернигова Атрошенко унаследовал более 138 млн

02 июля 2020, 12:49 2
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Он уже четвертый раз за год подает декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии
Он уже четвертый раз за год подает декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии
Фото: Twitter
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Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко получил в наследство 138 млн 411 тыс. 635 грн.

Об этом говорится в его декларации о существенных изменениях имущественного состояния, поданной 2 июля, передает RegioNews.

Согласно размещенной на сайте НАЗК информации, от своего отца Анатолия Атрошенко мэр Чернигова унаследовал 138 млн 411 тыс. 635 грн. Также в его собственность перешел жилой дом площадью 783,1 кв. м. и стоимостью 6 млн 900 тыс. 826 грн.

Это уже четвертая в этом году декларация Атрощенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Месяц назад, 3 июня, Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

Еще в двух, за 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвование на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансирование закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и женой из разных источников доход общей суммой в более 64 млн грн.

Ранее сообщалось, что мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".

Чернигов мер деньги декларации бюджет
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