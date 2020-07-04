Закон о запрете банкам штрафовать за просрочку кредитов вступил в силу
Ранее закон был подписан президентом
Ранее закон был подписан президентом
4 июля вступил в силу закон №3297, который запрещает банкам начислять штрафные санкции по кредитам во время действия карантина.
Об этом сообщает газета Верховной Рады Украины "Голос Украины", передает RegioNews.
Закон освобождает заемщика от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, а также в 30-дневный срок после его окончания.
Документ вносит изменения в заключительные положения Хозяйственного и Гражданского кодексов.
Закон был опубликован в газете "Голос Украины" 3 июля и вступил в силу на следующий день после публикации.
Напомним, 16 июня Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина.
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