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05 июля 2020, 10:50 4

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 823 новых случаев

05 июля 2020, 10:50 4
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Фото из октрытых источников
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По состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 823 новых больных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что с начала эпидемии умерли 1249 пациентов, 21376 выздоровели.

Вот как выглядит ситуация с COVID-19 в Украине:

  • Винницкая область - 1951 случай;
  • Волынская область - 2705 случаев;
  • Днепропетровская область - 1115 случаев;
  • Донецкая область - 680 случаев;
  • Житомирская область - 1461 случай;
  • Закарпатская область - 3321 случай;
  • Запорожская область - 597 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2655 случаев;
  • Кировоградская область - 658 случаев;
  • г. Киев - 5543 случая;
  • Киевская область - 2774 случая;
  • Львовская область - 6197 случаев;
  • Луганская область - 84 случая;
  • Николаевская область - 458 случаев;
  • Одесская область - 1865 случаев;
  • Полтавская область - 324 случая;
  • Ровенская область - 4108 случаев;
  • Сумская область - 317 случаев;
  • Тернопольская область - 2069 случаев;
  • Харьковская область - 2348 случаев;
  • Херсонская область - 196 случаев;
  • Хмельницкая область - 839 случаев;
  • Черновицкая область - 5002 случая;
  • Черкасская область - 661 случай;
  • Черниговская область - 572 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине зафиксировали 47 677 случаев COVID-19. За сутки 914 новых больных.

коронавирус Украина карантин Минздрав COVID-19 сводка
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