Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 823 новых случаев

В тройке лидеров по количеству заболевших остаются Львовская и Черновицкая области, а также Киев

В тройке лидеров по количеству заболевших остаются Львовская и Черновицкая области, а также Киев

Фото из октрытых источников

По состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 823 новых больных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Отмечается, что с начала эпидемии умерли 1249 пациентов, 21376 выздоровели. Вот как выглядит ситуация с COVID-19 в Украине: Винницкая область - 1951 случай;

Волынская область - 2705 случаев;

Днепропетровская область - 1115 случаев;

Донецкая область - 680 случаев;

Житомирская область - 1461 случай;

Закарпатская область - 3321 случай;

Запорожская область - 597 случаев;

Ивано-Франковская область - 2655 случаев;

Кировоградская область - 658 случаев;

г. Киев - 5543 случая;

Киевская область - 2774 случая;

Львовская область - 6197 случаев;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 458 случаев;

Одесская область - 1865 случаев;

Полтавская область - 324 случая;

Ровенская область - 4108 случаев;

Сумская область - 317 случаев;

Тернопольская область - 2069 случаев;

Харьковская область - 2348 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 839 случаев;

Черновицкая область - 5002 случая;

Черкасская область - 661 случай;

Черниговская область - 572 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине зафиксировали 47 677 случаев COVID-19. За сутки 914 новых больных.

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