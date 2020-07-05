Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 823 новых случаев
В тройке лидеров по количеству заболевших остаются Львовская и Черновицкая области, а также Киев
В тройке лидеров по количеству заболевших остаются Львовская и Черновицкая области, а также Киев
По состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 823 новых больных.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что с начала эпидемии умерли 1249 пациентов, 21376 выздоровели.
Вот как выглядит ситуация с COVID-19 в Украине:
- Винницкая область - 1951 случай;
- Волынская область - 2705 случаев;
- Днепропетровская область - 1115 случаев;
- Донецкая область - 680 случаев;
- Житомирская область - 1461 случай;
- Закарпатская область - 3321 случай;
- Запорожская область - 597 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2655 случаев;
- Кировоградская область - 658 случаев;
- г. Киев - 5543 случая;
- Киевская область - 2774 случая;
- Львовская область - 6197 случаев;
- Луганская область - 84 случая;
- Николаевская область - 458 случаев;
- Одесская область - 1865 случаев;
- Полтавская область - 324 случая;
- Ровенская область - 4108 случаев;
- Сумская область - 317 случаев;
- Тернопольская область - 2069 случаев;
- Харьковская область - 2348 случаев;
- Херсонская область - 196 случаев;
- Хмельницкая область - 839 случаев;
- Черновицкая область - 5002 случая;
- Черкасская область - 661 случай;
- Черниговская область - 572 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине зафиксировали 47 677 случаев COVID-19. За сутки 914 новых больных.
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