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13 апреля 2020, 18:22 2

В Черниговской области выздоровели двое пациентов, у которых диагностировали COVID-19

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13 апреля 2020, 18:22 2
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В Черниговской области зафиксировано 9 больных коронавирусом пациентов
Фото из открытых источников
В Черниговской области зафиксировано 9 больных коронавирусом пациентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

"Мужчина из Корюковки, который с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента. Кстати, ПЦР-тестирование прошли и медработники, которые контактировали с больными. Инфицирования коронавирусом не обнаружено", - сообщает Прокопенко.

Уже второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровление женщины из с. Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ.

На лечении в этом медицинском учреждении остается 5 пациентов с коронавирусом.

На днях закончился срок самоизоляции в 307 жителей Комаровки, которые находились в списках контактных лиц. В изоляции находятся еще 57 жителей села.

"Но несмотря на обнадеживающие новости, расслабляться очень рано. Все эти меры помогают сдержать распространение инфекции. Но впереди главный вызов – Пасхальные праздники. Давайте придерживаться карантина и требований самоизоляции. И планировать праздновать Пасху дома, в узком семейном кругу", - отмечает председатель.

Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны с больниц. Мужчина с Корюковки, с 31...

Опубликовано Андреем Прокопенко Понедельник, 13 апреля 2020 г.

13 апреля в Украине лабораторно подтверждено 3102 случаи коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

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