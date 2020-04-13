В Запорожской области 85 человек заболели коронавирусом

В Запорожской области зафиксировано уже 85 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки подтвердилось еще 2 случая заражения

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В Запорожской области зафиксировано уже 85 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки подтвердилось еще 2 случая заражения

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.

Всего в Запорожской области 210 человек проверили на наличии вируса.124 человека сняли с учета, так как у них не нашли COVID-19. В области уже 10 человек выздоровели от болезни, а один человек умер.

Что касается города Запорожья, то на данный момент в городе вирус подтвердился у 36 инфицированных. Из них в больницах на стационарном лечении – находятся 12 человек и дома на самоизоляции находится еще 24 человека.

В то же время, Запорожская ОГА сообщает, что областной лабораторный центр МОЗ получил новое обрудование, которое позволить существенно увеличить количество проведенных тестов на коронавирус (проводили 150 тестирований в сутки, сейчас смогут проводить около 300).

Так, лаборатория получила оборудование как гуманитарную помощь от одного из промышленных предприятий города.

По словам главного государственного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова, таких тест-систем в Украине всего две, одна из них — сегодня передана запорожцам.

По словам Терехова, в последнее время резко увеличилось количество больных коронавирусом, а все потому, что лабцентр начал обследовать медицинских работников, контактных людей, родственников ранее заболевших больных, а также больных с пневмониями.