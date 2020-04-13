Пасха в Одессе: особенности празднования на карантине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Лоция.
13 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 была представлена карта с локациями, где можно будет освятить с наименьшим риском для здоровья, по мнению священнослужителей, свои пасхальные корзинки.
Архиепископ Диодор сообщил, что служба начнется в полночь 19 апреля и продолжится до 3:00, храмы откроют в 6:00 и будут принимать прихожан до 12:00, чтобы не допустить скопления людей в храмах.
"Сегодня в храмах Одесской епархии старательно исполняются все требования карантина, все санитарно-эпидемиологические требования, социальная дистанция, не полтора-два, а три метра. Все люди стоят в масках и даже священнослужители. При входе на территорию многих храмов бесконтактно измеряют температуру. Мы делаем все возможное, чтобы никто не болел", — заявил священнослужитель.
Обещают, что в тех районах города, где храмов наименьшее количество, дополнительно будут стоять священники прямо на улице с записью пасхального богослужения и церковных колоколов, будут святить приношения без посещения храма.
Вот карта локаций, где это можно сделать.
Стоит отметить, что в Вербное воскресенье одесситы массово стремились попасть в церковь. Такое безответственные поведение людей осудил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
Он отметил, что большое количество людей стояли очень близко друг к другу без масок.
"Предполагаю, что в грядущее воскресенье ситуация может усугубиться. Надеюсь, этот день не станет отправной точкой массового заболевания", - написал он на своей странице в Facebook.
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