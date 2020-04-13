Пасха в Одессе: особенности празднования на карантине

Священнослужители Одесской епархии Украинской православной церкви рассказали, где на Пасху будут проходить богослужения

Священнослужители Одесской епархии Украинской православной церкви рассказали, где на Пасху будут проходить богослужения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Лоция.

13 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 была представлена карта с локациями, где можно будет освятить с наименьшим риском для здоровья, по мнению священнослужителей, свои пасхальные корзинки.

Архиепископ Диодор сообщил, что служба начнется в полночь 19 апреля и продолжится до 3:00, храмы откроют в 6:00 и будут принимать прихожан до 12:00, чтобы не допустить скопления людей в храмах.

"Сегодня в храмах Одесской епархии старательно исполняются все требования карантина, все санитарно-эпидемиологические требования, социальная дистанция, не полтора-два, а три метра. Все люди стоят в масках и даже священнослужители. При входе на территорию многих храмов бесконтактно измеряют температуру. Мы делаем все возможное, чтобы никто не болел", — заявил священнослужитель.

Обещают, что в тех районах города, где храмов наименьшее количество, дополнительно будут стоять священники прямо на улице с записью пасхального богослужения и церковных колоколов, будут святить приношения без посещения храма.

Вот карта локаций, где это можно сделать.

Стоит отметить, что в Вербное воскресенье одесситы массово стремились попасть в церковь. Такое безответственные поведение людей осудил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Он отметил, что большое количество людей стояли очень близко друг к другу без масок.

"Предполагаю, что в грядущее воскресенье ситуация может усугубиться. Надеюсь, этот день не станет отправной точкой массового заболевания", - написал он на своей странице в Facebook.