У Чернігівській області одужали двоє пацієнтів, у яких діагностували COVID-19
Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.
Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали та виписані з лікарень.
"Чоловік із Корюківки, який із 31 березня лікувався в інфекційному відділенні Корюківської ЦРЛ. Вчора отримано повторний негативний результат полімеразної ланцюгової реакції пацієнта. До речі, ПЛР-тестування пройшли і медпрацівники, які контактували з хворими. Інфікування коронавірусом не виявлено", - повідомляє Прокопенко.
Уже другий негативний ПЛР-тест засвідчив одужання жінки із с.Комарівка, яка перебувала на госпіталізації у Борзнянській ЦРЛ.
На лікуванні у цьому медичному закладі залишається 5 пацієнтів із коронавірусом.
Днями закінчився строк самоізоляції у 307 жителів села Комарівки, які перебували у списках контактних осіб. В ізоляції перебувають ще 57 жителів села.
"Але незважаючи на обнадійливі новини, розслаблятись дуже-дуже зарано. Усі ці заходи допомагають стримати поширення інфекції. Але попереду головний виклик – Великодні свята. Давайте дотримуватись карантину та вимог самоізоляції. І планувати святкувати Великдень вдома, у вузькому сімейному колі", - наголошує голова.
Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали та виписані з лікарень. Чоловік із Корюківки, із 31...Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 13 квітня 2020 р.
13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 20:55 13 квітня Світовий банк виділив Україні $135 млн на протидію коронавірусу
- 20:16 13 квітня У прийнятому держбюджеті закладено підтримку МВФ: глава Мінфіну
- 19:34 13 квітня У Верховній Раді вшанували пам'ять першого вбитого на Донбасі бійця
- 19:32 13 квітня На сервіси КМДА здійснюють масовану DDоS-атаку
- 19:12 13 квітня У Кіровоградській області активізувалися рейдери
- 18:45 13 квітня На Чернігівщині локалізували пожежу, яка розгорілася ще 8 квітня
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ