У Чернігівській області одужали двоє пацієнтів, у яких діагностували COVID-19

У Чернігівській області кількість інфікованих чи не найменша в Україні. Наразі зафіксовано 9 хворих осіб

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У Чернігівській області кількість інфікованих чи не найменша в Україні. Наразі зафіксовано 9 хворих осіб

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали та виписані з лікарень.

"Чоловік із Корюківки, який із 31 березня лікувався в інфекційному відділенні Корюківської ЦРЛ. Вчора отримано повторний негативний результат полімеразної ланцюгової реакції пацієнта. До речі, ПЛР-тестування пройшли і медпрацівники, які контактували з хворими. Інфікування коронавірусом не виявлено", - повідомляє Прокопенко.

Уже другий негативний ПЛР-тест засвідчив одужання жінки із с.Комарівка, яка перебувала на госпіталізації у Борзнянській ЦРЛ.

На лікуванні у цьому медичному закладі залишається 5 пацієнтів із коронавірусом.

Днями закінчився строк самоізоляції у 307 жителів села Комарівки, які перебували у списках контактних осіб. В ізоляції перебувають ще 57 жителів села.

"Але незважаючи на обнадійливі новини, розслаблятись дуже-дуже зарано. Усі ці заходи допомагають стримати поширення інфекції. Але попереду головний виклик – Великодні свята. Давайте дотримуватись карантину та вимог самоізоляції. І планувати святкувати Великдень вдома, у вузькому сімейному колі", - наголошує голова.

Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали та виписані з лікарень. Чоловік із Корюківки, із 31... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.

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