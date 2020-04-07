В Донецкой области появились новые жертвы COVID-19

7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом

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7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные данные Минздрава Украины.

Утром стало известно о десятом случае заражения жителя Донецкой области COVID-19. Пока информации о состоянии пациента и его местонахождении нет. В Минздраве таких комментариев не предоставляют, от уточнений отказались и в Донецкой ОГА.

6 января в регионе зафиксировали первую смерть от атипичной пневмонии. Болезнь не преодолел 84-летний житель города Дружковка.

Тем временем на территории Донецкой области, которую временно контролируют пророссийские боевики, более ста человек госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 7 апреля в непризнанной "ДНР” зафиксировали 5 случаев инфицирования коронавирусом.

В так называемом "министерстве здравоохранения'я ДНР” сообщили, что мужчину госпитализировали в больницу с контрольно-пропускного пункта в городе Дебальцево. У него зафиксировали температуру, выше 38 градусов. Еще один случай заражения обнаружили у женщины, которая 1 апреля приехала с территории РФ. Сейчас она находится на самоизоляции, состояние пациентки удовлетворительное.

На атипичную пневмонию заболел и 62-летний пенсионер. Он начал чувствовать себя плохо 30 марта. Перед тем, 16 марта, ездил в подконтрольный Украине город Курахово, чтобы получить пенсию. С высокой температурой пожилой мужчина несколько дней выходил на работу и, только по предварительным данным, мог инфицировать более 30 своих коллег. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, за его семьей и близким окружением тоже следят врачи.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области стало известно 1 апреля. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта, где лабораторно подтвердили коронавирус. 19 марта она вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела. 29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.

Днем позже с диагнозом "коронавирусная инфекция” в медучреждение попал и ее 3-летний ребенок.

Как писали RegioNews ранее, в течение минувших суток, 6 апреля в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.