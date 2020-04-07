10:43  07 апреля
В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго
12:05  07 апреля
Венедиктова рассказала, почему Зеленский выбрал ее и какое дал задание
11:16  07 апреля
В "антиколомойский" закон подали рекордные 16 тысяч правок
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
07 апреля 2020, 12:05 6

В Донецкой области появились новые жертвы COVID-19

Читайте також
українською мовою
07 апреля 2020, 12:05 6
Читайте також українською мовою
7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом
Фото:depositphotos
7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные данные Минздрава Украины.

Утром стало известно о десятом случае заражения жителя Донецкой области COVID-19. Пока информации о состоянии пациента и его местонахождении нет. В Минздраве таких комментариев не предоставляют, от уточнений отказались и в Донецкой ОГА.

6 января в регионе зафиксировали первую смерть от атипичной пневмонии. Болезнь не преодолел 84-летний житель города Дружковка.

Тем временем на территории Донецкой области, которую временно контролируют пророссийские боевики, более ста человек госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 7 апреля в непризнанной "ДНР” зафиксировали 5 случаев инфицирования коронавирусом.

В так называемом "министерстве здравоохранения'я ДНР” сообщили, что мужчину госпитализировали в больницу с контрольно-пропускного пункта в городе Дебальцево. У него зафиксировали температуру, выше 38 градусов. Еще один случай заражения обнаружили у женщины, которая 1 апреля приехала с территории РФ. Сейчас она находится на самоизоляции, состояние пациентки удовлетворительное.

На атипичную пневмонию заболел и 62-летний пенсионер. Он начал чувствовать себя плохо 30 марта. Перед тем, 16 марта, ездил в подконтрольный Украине город Курахово, чтобы получить пенсию. С высокой температурой пожилой мужчина несколько дней выходил на работу и, только по предварительным данным, мог инфицировать более 30 своих коллег. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, за его семьей и близким окружением тоже следят врачи.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области стало известно 1 апреля. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта, где лабораторно подтвердили коронавирус. 19 марта она вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела. 29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.

Днем позже с диагнозом "коронавирусная инфекция” в медучреждение попал и ее 3-летний ребенок.

Как писали RegioNews ранее, в течение минувших суток, 6 апреля в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.


коронавирус больные сводка Донбасс Донецкая область ДНР
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 апреля 2020, 09:08
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, кого болезнь "предпочитает"
06 апреля 2020, 16:37
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Посевная или крематорий: Что выбирает Полтавская область
07 апреля 2020, 12:00
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »