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07 апреля 2020, 11:23 20

Феномен будет изучен: Минздрав разбирается, почему в Николаевской области нет больных COVID-19

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07 апреля 2020, 11:23 20
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В Министерстве здравоохранения Украины заинтересовались Николаевской областью, где до сих пор не обнаружили ни одного больного коронавирусом
Фото: скрин с видео
В Министерстве здравоохранения Украины заинтересовались Николаевской областью, где до сих пор не обнаружили ни одного больного коронавирусом

Об этом стало известно 7 апреля во время брифинга главного санитарного врача Виктора Ляшко, передает Regionews.

Так, в Минздраве отметили, что случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

Ляшко подчеркнул, что медицинские бригады уже работают на територии области. Он не исключает, что были нарушены алгоритмы тестирования пациентов с подозрениями на коронавирус.

"Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи. Это реальная картина или есть нарушение алгоритмов", - заявил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в социальных сетях жители Николаевской области шутят по поводу отсутствия больных коронавирусом. Люди предлагают обменять жилье на виллу в Испании и запустить изготовление вакцины.

В то же время губернатор Алексей Стадник объясняет это тем, что город и область защищает Святитель Николай Чудотворец.


коронавирус карантин Николаев Стадник Александр Виктор Ляшко Минздрав
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