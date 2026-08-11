В Киеве ликвидировали масштабный наркоканал: изъят кокаин и психотропы на 1,7 миллиона гривен

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители прекратили деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом кокаина и психотропных веществ в столице и других регионах Украины. В ходе обысков изъяли наркотики и психотропы стоимостью более 1,7 млн грн по ценам черного рынка

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, житель Киева создал преступную группировку, занимавшуюся незаконным приобретением, хранением и сбытом кокаина и психотропных веществ.

Следователи установили, что организатор получал кокаин из-за границы и распределял его между участниками группы для дальнейшей продажи. Сообщники фасовали запрещенные вещества и реализовывали через специально созданный Telegram-канал, с помощью которого искали клиентов.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 2 кг кокаина, 3000 таблеток экстази, более 1 кг МДМА, зип-пакеты, электронные весы и другие предметы, которые использовались для фасовки и сбыта наркотиков.

По оценкам следствия стоимость изъятых веществ на черном рынке превышает 1,7 миллиона гривен.

Организатору наркобизнеса и двум участникам группы, непосредственно занимавшихся реализацией психотропов, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ, совершенное организованной группой.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении еще семи лицам, не входившим в состав организованной группы, но, по данным следствия, также были вовлечены в наркобизнес.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Харькове полицейские задержали 35-летнюю жительницу города, подозреваемую в незаконном приобретении, хранении и подготовке к сбыту психотропных веществ. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.