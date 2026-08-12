Метадон в пакете из-под сока: в Киевской области женщина пыталась передать наркотики в СИЗО

Фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал виновной жительницу Белой Церкви в незаконном сбыте наркотического средства и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали в суде, что женщина организовала передачу метадона своему знакомому, находившемуся в Черкасском следственном изоляторе.

Чтобы скрыть наркотическое средство, она спрятала его в пакете из-под сока, использовав упаковку в качестве тайника. После этого посылку через отделение почтового оператора отправили в учреждение исполнения наказаний.

Однако наркотики адресату не попали. В ходе осмотра посылки работники следственного изолятора обнаружили скрытый метадон, оборот которого в Украине ограничен.

После исследования доказательств суд признал женщину виновной в незаконном сбыте наркотического средства и назначил ей 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее правоохранители прекратили деятельность организованной группы из семи человек, наладивших незаконный сбыт наркотических средств в Киеве, Киевской области и ГУ "Киевский следственный изолятор".