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12 августа 2026, 19:37

Метадон в пакете из-под сока: в Киевской области женщина пыталась передать наркотики в СИЗО

12 августа 2026, 19:37
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Суд признал виновной жительницу Белой Церкви в незаконном сбыте наркотического средства и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали в суде, что женщина организовала передачу метадона своему знакомому, находившемуся в Черкасском следственном изоляторе.

Чтобы скрыть наркотическое средство, она спрятала его в пакете из-под сока, использовав упаковку в качестве тайника. После этого посылку через отделение почтового оператора отправили в учреждение исполнения наказаний.

Однако наркотики адресату не попали. В ходе осмотра посылки работники следственного изолятора обнаружили скрытый метадон, оборот которого в Украине ограничен.

После исследования доказательств суд признал женщину виновной в незаконном сбыте наркотического средства и назначил ей 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее правоохранители прекратили деятельность организованной группы из семи человек, наладивших незаконный сбыт наркотических средств в Киеве, Киевской области и ГУ "Киевский следственный изолятор".

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