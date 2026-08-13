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13 серпня 2026, 16:38

30 кг канабісу та 300 кущів конопель: на Черкащині накрили наркоугруповання

13 серпня 2026, 16:38
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Фото: Національна поліція
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На Черкащині правоохоронці викрили організовану групу, яка вирощувала коноплі та збувала канабіс. До її складу входили троє жителів області віком від 42 до 71 року

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, угруповання очолював 71-річний чоловік. Разом із двома спільниками віком 64 та 42 років вони налагодили повний цикл незаконного обігу наркотиків – від вирощування конопель до їхнього збуту.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські виявили лабораторію, понад 300 кущів конопель та близько 30 кг канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, банківські картки, документацію та гроші.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Речові докази направили на експертизу.

Лідера та двох його спільників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за незаконний збут наркотиків, вирощування конопель та організацію або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісяця зловмисники заробляли 15-20 мільйонів гривень. 10 учасників наркосиндикату затримали у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

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