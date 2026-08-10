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10 серпня 2026, 14:37

На Черкащині померла 11-річна дівчинка: поліція з'ясовує обставини трагедії

10 серпня 2026, 14:37
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Городищі Черкаської області поліція розслідує обставини смерті 11-річної дівчинки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці також перевіряють, чи могла трагедія бути пов’язана з конфліктом між неповнолітніми, відео якого поширили у соцмережах.

30 липня батьки виявили доньку без свідомості в одному з будинків Городища. Дитину госпіталізували, однак у лікарні вона померла.

За фактом смерті слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Призначено необхідні експертизи, правоохоронці встановлюють обставини, які могли передувати трагедії.

9 серпня у соцмережах з’явилося відео конфлікту між неповнолітніми у недобудованій будівлі. На ньому видно, як одна з дівчат застосовує силу до іншої. Поліція встановила, що серед учасниць конфлікту була 11-річна дівчинка, яка згодом померла.

За попередніми даними, конфлікт стався приблизно за 20-21 день до смерті дитини. Повідомлень про нього до поліції на той момент не надходило.

За фактом події, зафіксованої на відео, правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження за ст. 126 КК України – побої і мордування.

Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту, його причини й обставини. Також перевіряється, чи міг цей інцидент бути пов’язаний зі смертю дитини.

Нагадаємо, на Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його. Правоохоронці встановили особи всіх трьох учасників інциденту та доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків.

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