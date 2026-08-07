Фото: Национальная полиция

Во Львове правоохранители разоблачили трех человек, подозреваемых в разбойном нападении на постояльца одной из гостиниц города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в ночь на 1 июля в гостиничном номере три фигуранта, действуя по заранее разработанному плану, напали на мужчину. Они жестоко избили его, в результате чего он получил перелом носа и забрали мобильный телефон.

Как установили правоохранители, злоумышленники в дальнейшем применяли к потерпевшему физическое и психологическое насилие, чтобы получить доступ к его банковскому счету. После этого они сняли со счета 20 тысяч гривен.

Кроме того, еще 33,5 тысяч гривен нападавшие перевели на счет своей знакомой. Женщина сняла деньги наличными и передала их фигурантам.

Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба составляет 58 тысяч гривен.

Правоохранители установили личности нападающих. Ими оказались 21-летний львовянин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений, кражу и грабеж, а также двое его сообщников в возрасте 17 и 18 лет.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы. Злоумышленник проник в медицинское учреждение, угрожал потерпевшему предметом, похожим на пистолет, нанес ему удар деревянной палкой и завладел двумя мобильными телефонами.