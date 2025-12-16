Фото: ГБР

Чиновник исправительной колонии вместе с частным предпринимателем организовал незаконную схему обогащения на осужденных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник предложил одному из осужденных приобрести силовой кабель за собственные средства в обмен на содействие в условно-досрочном увольнении. После этого чиновник оформил фиктивную закупку кабеля якобы из специального фонда учреждения, чтобы присвоить бюджетные средства.

Следствие установило, что 400 метров кабеля были приобретены осужденным за свой счет в ноябре 2024 года. Чиновник затем внес в официальные документы недостоверные сведения, создав видимость законной закупки и списав средства учреждения.

Чиновнику и частному предпринимателю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и отстранении чиновника от занимаемой должности.

