07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
01:30  16 декабря
"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба
17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
16 декабря 2025, 08:32

В Черкасской области руководитель колонии организовал схему обогащения на осужденных

16 декабря 2025, 08:32
Фото: ГБР
Чиновник исправительной колонии вместе с частным предпринимателем организовал незаконную схему обогащения на осужденных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник предложил одному из осужденных приобрести силовой кабель за собственные средства в обмен на содействие в условно-досрочном увольнении. После этого чиновник оформил фиктивную закупку кабеля якобы из специального фонда учреждения, чтобы присвоить бюджетные средства.

Следствие установило, что 400 метров кабеля были приобретены осужденным за свой счет в ноябре 2024 года. Чиновник затем внес в официальные документы недостоверные сведения, создав видимость законной закупки и списав средства учреждения.

Чиновнику и частному предпринимателю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и отстранении чиновника от занимаемой должности.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили схему присвоения более 17 миллионов гривен – фигуранты через фиктивные ФЛП присвоили благотворительные средства, предназначенные для детских программ.

