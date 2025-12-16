На Черкащині керівника колонії викрили на збагачені на засуджених

Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Службовець запропонував одному із засуджених придбати силовий кабель за власні кошти в обмін на сприяння в умовно-достроковому звільненню. Після цього посадовець оформив фіктивну закупівлю кабелю нібито зі спеціального фонду установи, щоб привласнити бюджетні кошти.

Слідство встановило, що 400 метрів кабелю були придбані засудженим власним коштом у листопаді 2024 року. Посадовець потім вніс до офіційних документів недостовірні відомості, створивши видимість законної закупівлі та списавши кошти установи.

Посадовцю та приватному підприємцю оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення посадовця від займаної посади.

