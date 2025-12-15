Фото: поліція

ДТП сталася 14 грудня близько 10:20 на трасі Н-01 "Київ – Знам’янка" у Звенигородському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Lexus LX600 не впорався з керуванням через недотримання безпечної швидкості та врізався у відбійник – він проштрикнув машину.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

На 35-річного водія поліцейські склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

