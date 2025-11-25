На Черкащині ППО знешкодила 15 дронів: є руйнування та пошкодження
Вночі РФ здійснила масовану атаку на Україну. Повітряні тривоги лунали й на Черкащині
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Зокрема, в межах області були знешкоджені 15 російських БпЛА.
На щастя, обійшлось без травмованих.
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона виникла пожежа. Вогнем знищений житловий будинок. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні.
На місці працюють всі необхідні служби. Обстеження території триває.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.
