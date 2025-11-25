Фото: ОВА

Вночі РФ здійснила масовану атаку на Україну. Повітряні тривоги лунали й на Черкащині

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Зокрема, в межах області були знешкоджені 15 російських БпЛА.

На щастя, обійшлось без травмованих.

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона виникла пожежа. Вогнем знищений житловий будинок. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні.

На місці працюють всі необхідні служби. Обстеження території триває.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.