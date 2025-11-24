На Черкащині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двоє – травмовані

Фото: поліція

ДТП сталася в неділю, 23 листопада, на трасі М-30 "Стрий – Ізварине" на Уманщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Audi-A4 на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN. Під час зіткнення двох транспортних засобів у ДТП втрапив автомобіль Toyota RAV4.

Від отриманих травм загинули 22-річний водій та пасажир Audi-A4, дані якого встановлюються. Також травми отримали 48-річна водійка Toyota та її чотирирічний пасажир. Постраждалих госпіталізували. 34-річний керманич вантажівки від госпіталізації відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

