27 жовтня 2025, 12:35

На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці

27 жовтня 2025, 12:35
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинув велосипедист. Трагедія сталася ввечері 26 жовтня в селі Боровиця на вулиці Крилівській

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, близько 18:00 водій автомобіля Daewoo Sens, 30-річний місцевий житель, допустив наїзд на чоловіка, який їхав на велосипеді в тому ж напрямку.

Унаслідок удару 70-річний велосипедист отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого.

На місці аварії працювала поліція

На місці працювала слідчо-оперативна група, поліцейські зафіксували обставини аварії та опитали свідків. Наразі призначено низку експертиз, які допоможуть встановити точні причини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває, слідчі з'ясовують усі деталі інциденту.

Нагадаємо, у Дніпрі біля одного з магазинів сталася дорожня пригода за участю велосипедиста. Чоловік потрапив під колеса автомобіля, а подробиці його стану та обставини ДТП нині з'ясовують правоохоронці.

Черкаська область ДТП смертельна ДТП велосипед загибель поліція
27 жовтня 2025
07 серпня 2025
