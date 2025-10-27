Фото: полиция

ДТП произошло 26 октября около 18:30 на проспекте Владимирском в городе Лубны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Mitsubishi под управлением 50-летнего водителя сбил 32-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.

