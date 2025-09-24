Фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Діяльність організував директор департаменту комерційної структури, яка займається виробництвом вогнетривких виробів та видобутком корисних копалин.

Щоб збільшити обсяги видобутку, підприємство вийшло за межі дозволу на користування надрами. У результаті держава зазнала збитків майже на 190 млн грн.

Підозру оголосили директору департаменту та ще одному працівнику, який безпосередньо займався незаконним видобутком. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення при використанні надр, незаконне видобування корисних копалин). Суд має обрати їм запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що перед судом постане організована злочинна група за незаконний видобуток піску. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється у 76 мільйонів гривень.