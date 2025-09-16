Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася в ніч на 13 вересня біля Умані, на автошляху "Стрий–Ізварине". Слідчі повідомили про підозру винуватцю аварії

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Dacia Logan, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив автомобіль Audi, яким керував 22-річний молодик.

Внаслідок зіткнення загинула трирічна дівчинка. Ще двох пасажирів Dacia – 41-річного чоловіка та 38-річну жінку – госпіталізували. Обох водіїв оглянули медики, від лікування вони відмовилися.

Поліція затримала 40-річного винуватця аварії – йому оголосили підозру. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Водію Dacia загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

