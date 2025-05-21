Фото: прокуратура

В Харькове адвокат предлагал знакомому помочь избежать мобилизации. Свои услуги он оценил в 4 тысячи долларов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили адвоката, который за 4 000 тысяч долларов США "решал вопрос" с ТЦК. Также он организовывал своим "клиентам" бронирование от военной службы.

Известно, что мужчина, кроме адвокатской деятельности, занимает должность начальника отдела одного из коммунальных предприятий в Харькове. Он предложил знакомому, который не успел вовремя обновить военно-учетные данные из-за пребывания в другом городе для ухода за своим больным отцом, свои "услуги".

Адвокат предложил в дистанционном режиме обновить учет без посещения и ТЦК. Также он предлагал оформить "клиента" к себе в предприятие, чтобы он мог получить бронирование. Подозреваемый ссылался на связи в ТЦК.

При получении денег правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Киеве получил подозрение основатель благотворительной организации. За 7 тысяч долларов он предлагал "помочь" убежать за границу.