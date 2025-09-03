Ілюстративне фото

На Черкащині отримала вирок жінка, яка "торгувала" працевлаштуванням в СБУ. Таку послугу вона запропонувала своєму знайомому

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, своєму знайомому жінка пропонувала працевлаштуватися до органів Служби безпеки України в Івано-Франківській області за 1500-2000 доларів США або до СБУ в місті Києві за 5000 доларів.

"Клієнт" повинен був підготувати документи (копію паспорта, ідентифікаційного коду та диплому про освіту з додатком, а також рукописну автобіографію), скласти їх у папку та покласти туди гроші.

Спочатку чоловік передав документи з 8500 гривень. Пізніше він додав автобіографію та заплатив ще 600 доларів. Уже під час другої передачі коштів жінку затримали правоохоронці.

Жінка офіційно була безробітна, мала середньо-спеціальну освіту. Невідомо, чи працювала вона в СБУ коли-небудь. На етапі слідства йшлося про те, що чоловік хотів купити таку посаду, щоб ухилитися від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили адвоката, який продавав "посади". Він пропонував клієнтам працевлаштування на підприємствах, де вони могли отримати бронювання від мобілізації.