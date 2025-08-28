Фото: Національна поліція України

Ранкове зіткнення легкового авто з вантажівкою на Черкащині призвело до загибелі водія та госпіталізації пасажирки

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. Інцидент стався сьогодні близько 06:45 на трасі Н-01 "Київ–Знам’янка". На місці працюють правоохоронці та рятувальні служби.

На місці працює поліція

Попередньо встановлено, що 58-річний водій "Renault Kangoo" виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним автомобілем "Scania", за кермом якого був 22-річний водій. Після удару вантажівка перекинулася, а з неї на дорогу висипалися колоди деревини, що ускладнило рух транспорту.

Вантажівка перекинулася, частина дороги заблокована

Внаслідок аварії водій легкового авто загинув на місці. Його 59-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні. Поліція забезпечує охорону місця події та регулює рух.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ДТП

Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків зіткнення та очищення проїжджої частини.

