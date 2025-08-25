На Черкащині внаслідок зіткнення трьох автівок травмувалися двоє чоловіків
У Слободі Черкаського району зіткнулися три автомобілі, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
У селі Слобода Черкаського району 24 серпня близько 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, водій "Mercedes-Benz ML 320", 44-річний чоловік, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21101", яким керував 21-річний водій.
Після первинного удару "Mercedes" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в "Toyota Corolla". За кермом Toyota перебував 76-річний водій. У результаті аварії травми отримали водій "Mercedes" та керманич Toyota. Їх доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Водій "ВАЗ" від госпіталізації відмовився.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство триває, встановлюються всі обставини події.
