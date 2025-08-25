11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 17:12

На Черкащині внаслідок зіткнення трьох автівок травмувалися двоє чоловіків

25 серпня 2025, 17:12
Фото: Національна поліція України
У Слободі Черкаського району зіткнулися три автомобілі, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У селі Слобода Черкаського району 24 серпня близько 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, водій "Mercedes-Benz ML 320", 44-річний чоловік, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21101", яким керував 21-річний водій.

У ДТП постраждали двоє водіїв

Після первинного удару "Mercedes" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в "Toyota Corolla". За кермом Toyota перебував 76-річний водій. У результаті аварії травми отримали водій "Mercedes" та керманич Toyota. Їх доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Водій "ВАЗ" від госпіталізації відмовився.

Автомобілі отримали значні пошкодження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

Раніше повідомлялося, у Тернополі поліцейські зупинили автомобіль, водій якого був у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки 45-річний керманич пропонував правоохоронцям 1000 доларів хабара.

