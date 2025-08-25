Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У селі Слобода Черкаського району 24 серпня близько 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, водій "Mercedes-Benz ML 320", 44-річний чоловік, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21101", яким керував 21-річний водій.

У ДТП постраждали двоє водіїв

Після первинного удару "Mercedes" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в "Toyota Corolla". За кермом Toyota перебував 76-річний водій. У результаті аварії травми отримали водій "Mercedes" та керманич Toyota. Їх доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Водій "ВАЗ" від госпіталізації відмовився.

Автомобілі отримали значні пошкодження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

