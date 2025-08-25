09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 10:59

На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік

25 серпня 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Сміла під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля у якому його перевозили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

За версією ТЦК, чоловік відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік згодом помер у медзакладі.

Згодом стало відомо, що загиблий – 41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір (Мочерняк).

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Черкащині судили чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій. На такий крок він пішов заради отримання пільг.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть Черкаська область Сміла мобілізація чоловік ТЦК
На Черкащині через п’яного водія перекинувся легковик: постраждали троє дітей, дворічна – у тяжкому стані
25 серпня 2025, 04:27
На Черкащині внаслідок ДТП постраждав 21-річний мотоцикліст
22 серпня 2025, 13:01
Пошкоджені будинки: наслідки ракетно-дронової атаки на Черкащині
21 серпня 2025, 08:10
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »