На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Сміла під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля у якому його перевозили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

За версією ТЦК, чоловік відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік згодом помер у медзакладі.

Згодом стало відомо, що загиблий – 41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір (Мочерняк).

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

