На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
У місті Сміла під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля у якому його перевозили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
За версією ТЦК, чоловік відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік згодом помер у медзакладі.
Згодом стало відомо, що загиблий – 41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір (Мочерняк).
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Черкащині судили чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій. На такий крок він пішов заради отримання пільг.
На Черкащині через п’яного водія перекинувся легковик: постраждали троє дітей, дворічна – у тяжкому станіВсі новини »
25 серпня 2025, 04:27На Черкащині внаслідок ДТП постраждав 21-річний мотоцикліст
22 серпня 2025, 13:01Пошкоджені будинки: наслідки ракетно-дронової атаки на Черкащині
21 серпня 2025, 08:10
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »