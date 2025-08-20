На Черкащині будують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишній нардеп Сергій Терещук будує на Черкащині перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Forbes.ua.

Черкаська "Потейто Агро", яка входить до групи виробника насіння "Маїс", екснардепа Сергія Терещука, у липні розпочала будівництво першого в Україні заводу з виробництва заготовок для картоплі фрі.

"Робимо котлован, проводимо дорогу, восени почнемо зводити стіни", – каже Терещук.

Вартість підприємства, яке вийде на повну потужність у 60 000 т 2027 року становить 110 млн доларів або понад 4,5 млрд грн за поточним обмінним курсом.

Терещук сподівається окупити проєкт за 7 років.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Зокрема експерти прогнозують зниження вартості овочів.