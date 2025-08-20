Фото: ГБР

Правоохранители остановили поставки метадона в Дрогобычскую исправительную колонию №40. Наркотики маскировали под содержание посылок для осужденных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

Организовал "бизнес" один из заключенных, обладавший авторитетом в криминальной среде и опытом продажи наркотиков. Он привлек еще одного заключенного для приема "заказов" и младшего инспектора колонии. Инспектор забирал посылки с метадоном в почтовых отделениях и проносил их в учреждение.

Метадон сбывали по 2400 гривен за грамм. Заработанные деньги участники схемы делили между собой и тратили на новые партии. Незаконный "бизнес" работал не менее семи месяцев.

Правоохранители задокументировали десятки эпизодов – от получения посылок до передачи наркотиков клиентам в колонии.

Трем фигурантам объявили подозрение в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Максимальное наказание – до 10 лет вязицы с конфискацией имущества.

Инспектора заключили под стражу и отстранили от работы.

Назначены экспертизы по установлению вида и количества изъятых наркотиков, а также проверяются каналы поставки и возможные соучастники.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 10 членам преступной организации, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве и Одессе в период действия комендантского часа.