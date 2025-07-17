Фото: Государственное бюро расследований

Мастера леса из Береговского района подозревают в служебной халатности, которая привела к значительному ущербу окружающей среде

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно данным Государственного бюро расследований, он не обеспечил надлежащий надзор за вверенным ему участком леса, что повлекло за собой масштабные незаконные рубки.

Инцидент произошел в рамках лесничества Маурера в 2024-2025 годах. В результате бездействия чиновника уничтожено 256 деревьев, а общая сумма нанесенного ущерба превысила 5,2 миллиона гривен. Вместо выполнения своих обязанностей мастер не только не предотвратил нарушения, но и не сообщил о них руководство.

Следователи ДБР при поддержке СБУ установили причастность лесника к преступной халатности. Ему уже объявлено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия. Прокуратура инициирует отстранение подозреваемого от должности и избрание меры пресечения. Расследование осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Закарпатской области.

Ранее сообщалось, начальника надлесничества в Закарпатье подозревают в махинациях с древесиной на 1 миллион грн.