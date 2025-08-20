Фото: ДБР

На Черкащині Державне бюро розслідувань викрило керівника одного з надлісництв філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" через вимагання коштів із підлеглих

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, начальник надлісництва під погрозами звільнення змушував лісничих щомісяця сплачувати частину від заготівлі деревини.

За даними слідства, у травні 2025 року керівник під час службової наради відкрито повідомив підлеглим про необхідність віддавати відсоток від фактичного обсягу заготівлі. Розрахунок складався з 5% обсягу, помножених на тисячу, а виплати мали здійснюватися щомісяця до 15 числа керівнику або його заступнику.

Один із лісничих відмовився брати участь у схемі та звернувся до ДБР. Під час слідчих дій у серпні начальника надлісництва затримали під час отримання другої частини "данини" у розмірі 30 тисяч гривень, тоді як сума місячного внеску мала складати 60 тисяч.

Наразі керівнику надлісництва повідомлено про підозру. Слідство триває, перевіряються всі обставини та причетність інших осіб до можливих корупційних дій у лісовій галузі регіону.

