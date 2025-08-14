13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 13:56

Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса

14 серпня 2025, 13:56
Фото: Патрульна поліція Черкаської області
Учора на автодорозі М-05 Київ - Одеса сталась ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля

Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Патрульна поліція Умані оперативно прибрала на місце події.

За попередніми даними, водій тягача Volvo з напівпричепом вирушив у рейс, не перевіривши технічний стан автомобіля. Під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалося, через що водій втратив контроль, врізався у металевий відбійник і перекинувся. В результаті сталася ще одна колізія з вантажівкою DAF.

Вантажівка перекинулася на трасі

На водія Volvo склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Правоохоронці нагадують водіям про важливість перевірки технічного стану транспортного засобу перед виїздом та дотримання безпечної дистанції. Виконання цих правил може запобігти серйозним наслідкам на дорозі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині сталась смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. Попередньо встановлено, що водій "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу і врізався у MAN, що рухався назустріч.

