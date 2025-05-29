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В Одессе судили мужчину, пользовавшегося чужим военным удостоверением. На суде он признал свою вину

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Одессе мужчина нашел удостоверение офицера ВСУ и вклеил туда свою фотографию. Он пытался использовать этот документ в качестве "пропуска", чтобы беспрепятственно перемещаться по городу.

На суде мужчина признал свою вину. Он отметил, что не имел целью получить материальную выгоду или навредить государству. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен. Также он компенсирует государству 3565 гривен.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили мужчину, который продавал фейковые повестки. На подделках были гербовые печати и подписи. С такими "документами" военнообязанные могли обманывать ТЦК, ведь те не могли бы выдать "вторую повестку".