Хотел спокойно гулять по городу: в Одессе мужчина влеил свое фото в чужое военное удостоверение
В Одессе судили мужчину, пользовавшегося чужим военным удостоверением. На суде он признал свою вину
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
В Одессе мужчина нашел удостоверение офицера ВСУ и вклеил туда свою фотографию. Он пытался использовать этот документ в качестве "пропуска", чтобы беспрепятственно перемещаться по городу.
На суде мужчина признал свою вину. Он отметил, что не имел целью получить материальную выгоду или навредить государству. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен. Также он компенсирует государству 3565 гривен.
Напомним, ранее в Харькове разоблачили мужчину, который продавал фейковые повестки. На подделках были гербовые печати и подписи. С такими "документами" военнообязанные могли обманывать ТЦК, ведь те не могли бы выдать "вторую повестку".