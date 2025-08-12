19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 01:25

На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг

12 серпня 2025, 01:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Черкащині судили чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій. Підробку він використовував для отримання пільг

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Суд встановив, що чоловік вклеїв своє фото у посвідчення учасника бойових дій, яке видавали його сину. Підробкою він користувався для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Уже в червні 2025 року він показав це посвідчення правоохоронцям, коли в нього перевіряли документи.

Суд визнав чоловіка винним. Йому обрали покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік знайшов посвідчення офіцера ЗСУ, і вклеїв туди свою фотографію. Він намагався використати цей документ як "перепустку", щоб безперешкодно переміщуватися містом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
документи суд Черкаська область
Фальшиві діагнози за тисячі доларів: на Волині судили депутата міськради та його спільників
08 серпня 2025, 09:46
"Зник безвісти" заради грошей: родина дезертира отримала майже мільйон допомоги
07 серпня 2025, 13:55
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У ISW розповіли, для чого Кремль може використати зустріч Путіна та Трампа
12 серпня 2025, 03:45
Німеччина виділить 5 мільярдів на дрони для України
12 серпня 2025, 03:25
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме популярна страва
12 серпня 2025, 03:00
В Україні змінились ціни на овочі: скільки тепер доведеться витрачати грошей
12 серпня 2025, 02:45
Називала українські міста історичною територією РФ: на Дніпропетровщині судили фанатку Росії
12 серпня 2025, 02:15
Рис у всьому світі різко подешевшав: які ціни в Україні
12 серпня 2025, 01:45
Понад 200 гривень за кілограм: експерти пояснили, чому популярні ягоди в Україні подорожчали
12 серпня 2025, 00:45
Вступна кампанія-2025: які найпопулярніші професії серед абітурієнтів
12 серпня 2025, 00:25
На Харківщині авто злетіло з дороги через зливу: водія затисло всередині
12 серпня 2025, 00:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »