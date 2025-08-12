Фото з відкритих джерел

На Черкащині судили чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій. Підробку він використовував для отримання пільг

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Суд встановив, що чоловік вклеїв своє фото у посвідчення учасника бойових дій, яке видавали його сину. Підробкою він користувався для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Уже в червні 2025 року він показав це посвідчення правоохоронцям, коли в нього перевіряли документи.

Суд визнав чоловіка винним. Йому обрали покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік знайшов посвідчення офіцера ЗСУ, і вклеїв туди свою фотографію. Він намагався використати цей документ як "перепустку", щоб безперешкодно переміщуватися містом.