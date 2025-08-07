Фото: Суспільне Черкаси

У центрі Черкас 7 серпня сталася надзвичайна ситуація - до приміщення ресторану швидкого харчування "МакДональдс" на вулиці Смілянській увірвався чоловік зі зброєю

Про це повідомляє Суспільне Черкаси, передає RegioNews.

За попередніми даними, пролунали постріли. На момент інциденту в закладі перебували працівники та відвідувачі. Усі вони були евакуйовані правоохоронцями.

Як повідомили у поліції Черкаської області, на місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники спецпідрозділу та бригади екстреної медичної допомоги. Представники поліції закликають громадян не наближатися до закладу, щоб не заважати проведенню спецоперації та не наражатися на небезпеку.

Речниця обласного управління Нацполіції Зоя Вовк підтвердила, що в середині приміщення перебуває озброєний чоловік. Правоохоронці з’ясовують його особу, мотиви та обставини, за яких він потрапив до закладу зі зброєю.

На цей момент ситуація залишається напруженою. Поліція просить черкащан зберігати спокій та стежити за оновленнями лише з офіційних джерел.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині розшукували чоловіка, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Згодом він сам вийшов на зв’язок із поліцією - проте ситуація завершилася не так, як очікували правоохоронці.