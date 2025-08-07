12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 12:15

Стрілянина в центрі Черкас: озброєний чоловік перебуває в "МакДональдсі"

07 серпня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Черкаси
Читайте также
на русском языке

У центрі Черкас 7 серпня сталася надзвичайна ситуація - до приміщення ресторану швидкого харчування "МакДональдс" на вулиці Смілянській увірвався чоловік зі зброєю

Про це повідомляє Суспільне Черкаси, передає RegioNews.

За попередніми даними, пролунали постріли. На момент інциденту в закладі перебували працівники та відвідувачі. Усі вони були евакуйовані правоохоронцями.

Як повідомили у поліції Черкаської області, на місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники спецпідрозділу та бригади екстреної медичної допомоги. Представники поліції закликають громадян не наближатися до закладу, щоб не заважати проведенню спецоперації та не наражатися на небезпеку.

Речниця обласного управління Нацполіції Зоя Вовк підтвердила, що в середині приміщення перебуває озброєний чоловік. Правоохоронці з’ясовують його особу, мотиви та обставини, за яких він потрапив до закладу зі зброєю.

На цей момент ситуація залишається напруженою. Поліція просить черкащан зберігати спокій та стежити за оновленнями лише з офіційних джерел.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині розшукували чоловіка, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Згодом він сам вийшов на зв’язок із поліцією - проте ситуація завершилася не так, як очікували правоохоронці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація стрілянина Черкаси спецоперація збройний напад McDonald’s
У Херсоні триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел: скільки людей уже в безпеці
07 серпня 2025, 07:47
Подалі від обстрілів: у ОВА показали, як жителів Дніпропетровщини евакуюють з небезпеки
06 серпня 2025, 18:19
На Черкащині тренерка ошукала батьків вихованців на понад мільйон гривень
06 серпня 2025, 16:26
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль
07 серпня 2025, 12:52
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
07 серпня 2025, 12:43
На Вінниччині горіла лікарня: масштабну пожежу ліквідували
07 серпня 2025, 12:31
ДБР чекає повне оновлення: законопроєкт уже в Раді
07 серпня 2025, 12:15
На Волині керівника лікарні викрили на махінаціях із закупівлями під час пандемії COVID-19
07 серпня 2025, 12:02
На Харківщині створюють нові пожежні підрозділи й набирають рятувальників
07 серпня 2025, 11:55
На Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів
07 серпня 2025, 11:45
Через негоду без світла – 186 населених пунктів у 9 областях
07 серпня 2025, 11:29
У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА
07 серпня 2025, 11:22
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »