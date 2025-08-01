07:49  01 августа
Ночной удар по Киевщине: вспыхнули масштабные пожары на предприятиях
07:58  01 августа
Нацгвардейцы уничтожили российский роботизированный комплекс – обнародовано видео
07:19  01 августа
На Полтавщине будут судить троих мужчин, избивших военнослужащих ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 августа 2025, 10:40

В Умани пьяный мужчина взорвал страйкбольную гранату во дворе многоэтажки

01 августа 2025, 10:40
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На днях в одном из дворов Умани 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал страйкбольную пиротехническую гранату. Инцидент произошел на улице Мазепы около 22:00

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина отдыхал с тремя друзьями, после чего достал гранату и бросил ее, вызвав взрыв.

Никто из людей не пострадал, но взрыв напугал жителей многоэтажек. После происшествия компания скрылась.

На место прибыли следственно-оперативная группа, группа по реагированию полиции и спасатели. Личность правонарушителя установили, ему сообщили о подозрении. Мужчине светит до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, в Днепре полиция задержала мужчину, который после конфликта с группой людей возле магазина получил гранату и начал угрожать ее взорвать. Полиция задержала злоумышленника и изъяла у него два корпуса гранаты Ф-1 и два запала. Боеприпасы были направлены на экспертизу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв полиция Черкасская область Умань страйкбольная граната взрывоопасные предметы
На Львовщине возле дома нашли артиллерийский снаряд
31 июля 2025, 07:10
В Кривом Роге мужчина из-за ревности подорвал гранатой жену и совершил самоубийство
29 июля 2025, 18:27
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Жительница Тернополя хотела заработать в интернете и потеряла почти 180 тысяч гривен
01 августа 2025, 11:24
На Львовщине в результате столкновения с грузовиком пострадал водитель повозки
01 августа 2025, 11:19
Жителей Киева предупредили об изменении движения транспорта
01 августа 2025, 11:12
Российская армия в июле потеряла более 33 тысяч военных, – Сырский
01 августа 2025, 10:52
До 10 лет за решеткой: в Тернопольской области будут судить торговцев оружием
01 августа 2025, 10:49
На Днепропетровщине из-под завалов достали двоих детей: 4-летний мальчик в тяжелом состоянии
01 августа 2025, 10:45
Никакой миллионной армии у нас давно нет
01 августа 2025, 10:39
В Одесской области будут судить 60-летнего основателя финансовой пирамиды, который присвоил более 12 млн грн
01 августа 2025, 10:31
Будет чувствоваться вонь: жителям Запорожья советуют меньше быть на улице
01 августа 2025, 10:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »