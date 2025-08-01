В Умани пьяный мужчина взорвал страйкбольную гранату во дворе многоэтажки

фото: Национальная полиция

На днях в одном из дворов Умани 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал страйкбольную пиротехническую гранату. Инцидент произошел на улице Мазепы около 22:00

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина отдыхал с тремя друзьями, после чего достал гранату и бросил ее, вызвав взрыв.

Никто из людей не пострадал, но взрыв напугал жителей многоэтажек. После происшествия компания скрылась.

На место прибыли следственно-оперативная группа, группа по реагированию полиции и спасатели. Личность правонарушителя установили, ему сообщили о подозрении. Мужчине светит до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, в Днепре полиция задержала мужчину, который после конфликта с группой людей возле магазина получил гранату и начал угрожать ее взорвать. Полиция задержала злоумышленника и изъяла у него два корпуса гранаты Ф-1 и два запала. Боеприпасы были направлены на экспертизу.