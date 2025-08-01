В Умані п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату у дворі багатоповерхівки

фото: Національна поліція

Днями в одному з дворів Умані 32-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав страйкбольну піротехнічну гранату. Інцидент стався на вулиці Мазепи близько 22:00

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік відпочивав із трьома друзями, після чого дістав гранату та кинув її, спричинивши вибух.

Ніхто з людей не постраждав, але вибух налякав мешканців багатоповерхівок. Після події компанія втекла.

На місце прибули слідчо-оперативна група, група реагування поліції та рятувальники. Особу правопорушника встановили, йому повідомили про підозру. Чоловіку світить до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який після конфлікту з групою людей біля магазину дістав гранату та почав погрожувати її підірвати. Поліція затримала зловмисника і вилучила у нього два корпуси гранати Ф-1 і два запали. Боєприпаси направили на експертизу.