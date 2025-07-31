На Львовщине возле дома нашли артиллерийский снаряд

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Об этом сообщает ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Боеприпас обнаружили во время земляных работ, когда рыли траншеи для фундамента. Смертоносная "находка" лежала вплотную к жилому дому.

Специалисты идентифицировали боеприпас в качестве артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

"В ближайшее время снаряд будет безопасно изъят и уничтожен", - говорится в сообщении.