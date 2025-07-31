На Львовщине возле дома нашли артиллерийский снаряд
Накануне в селе Страдч Яворивского района местные жители обнаружили вблизи жилого дома подозрительный предмет - артиллерийский снаряд
Об этом сообщает ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Боеприпас обнаружили во время земляных работ, когда рыли траншеи для фундамента. Смертоносная "находка" лежала вплотную к жилому дому.
Специалисты идентифицировали боеприпас в качестве артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны.
"В ближайшее время снаряд будет безопасно изъят и уничтожен", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Гора Бориспольского района житель Киевщины обнаружил в своем огороде артиллерийский снаряд.
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