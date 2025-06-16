В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
За прошедшую неделю, с 8 по 15 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 710 оккупантов, а также 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 26 танков;
- 56 боевых бронированных машин;
- 298 артиллерийских систем;
- 8 РСЗО;
- 3 установки ПВО;
- 792 единицы автотехники;
- 4 единицы спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 2 вражеских самолета, 22 ракеты и 1058 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, недавно воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили "символического" миллионного оккупанта.
За сутки ВСУ ликвидировали около 1200 россиян, — ГенштабВсе новости »
15 июня 2025, 12:22ВСУ уничтожили колонну российской техники в Донецкой области
14 июня 2025, 11:44
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
Врачи удаляют надпись "Слава России" из тела украинского военного
16 июня 2025, 09:55Войска РФ ударили по Никопольщине: повреждено предприятие
16 июня 2025, 09:45Взрывы на Полтавщине: власти предупредили о работе саперов
16 июня 2025, 09:29Атака на Киев: один раненый в больнице, женщина – на амбулаторном лечении
16 июня 2025, 09:15Сумщина под обстрелами: 95 атак за сутки, повреждены гражданские объекты
16 июня 2025, 08:56Россия запустила по Украине почти 140 ударных дронов: как отработала ПВО
16 июня 2025, 08:45Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов над Черкасщиной: есть повреждения
16 июня 2025, 08:34Во дворе львовянина нашли более сотни взрывоопасных предметов
16 июня 2025, 08:25Оккупанты убили 6 и ранили 4 жителей Донецкой области
16 июня 2025, 08:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС