На Прикарпатье под льдом в реке Прут обнаружили тело мужчины
В среду, 26 февраля, в селе Нижний Вербиж в Коломыйском районе в реке Прут обнаружили тело мужчины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели подняли тело погибшего – 30-летнего мужчины – на берег, после чего передали полицейским.
Причину и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.
Напомним, в Тернопольской области в реке нашли тело мужчины, пропавшего почти два месяца назад.
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