В Броварах мужчина до смерти забил местного жителя

фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области во время конфликта местный житель жестоко избил 34-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, между фигурантом и его знакомым возникла ссора. Во время конфликта 38-летний злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по лицу. Пострадавшего с травмой головы доставили в Броварскую больницу, где он скончался. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Бышев Фастовского района мужчина забил насмерть своего приятеля.