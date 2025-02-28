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28 февраля 2025, 05:48

В Броварах мужчина до смерти забил местного жителя

28 февраля 2025, 05:48
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фото: Нацполиция
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В Броварах Киевской области во время конфликта местный житель жестоко избил 34-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, между фигурантом и его знакомым возникла ссора. Во время конфликта 38-летний злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по лицу. Пострадавшего с травмой головы доставили в Броварскую больницу, где он скончался. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Бышев Фастовского района мужчина забил насмерть своего приятеля.

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