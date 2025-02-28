У колодязі знайшли мертвим черкащанина, якого шукали 10 днів

фото: Національна поліція

Жителя Тального Черкаської області, якого поліція розшукувала 10 днів, знайшли мертвим у колодязі. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що ще 17 лютого до Звенигородського райвідділу поліції із заявою про зникнення 34-річного чоловіка звернулися рідні. Вони повідомили, що той 14 лютого, близько 13:00 години, пішов з дому та не повернувся. Конфліктів ні з ким не мав.

На пошуки зниклого орієнтували весь особовий склад поліції Черкаської області. Поліцейські прочісували місцевість Тальнівщини, лісосмуги, занедбані будівлі та водойми. Шукали за допомогою дронів та поліцейських кінологів.

Чоловіка, який вже 10 днів вважався зниклим безвісти, знайшов поліцейський офіцер громади Олександр Вовк. Він виявив тіло у старому колодязі. Щоб дістати його, залучали рятувальників ДСНС зі спеціальним обладнанням.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив, а причина смерті стане відома після експертизи. Нині тіло направлено на розтин.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Волині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка, якого розшукували ще з липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік забив до смерті свого приятеля. Щоб приховати злочин зловмисник переніс тіло до господарського приміщення.