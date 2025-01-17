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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Суд избрал 25-летней женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза.

Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в январе в подсобном помещении магазина, где женщина работала продавцом, она самостоятельно родила доношенную, жизнеспособную, зрелую дочь, которая не имела несовместимых с жизнью пороков развития.

Сразу после родов женщина нанесла ребенку удары по голове, от чего девочка умерла. Затем она положила младенца в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином.

Пакет с телом ребенка нашел местный житель.