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17 января 2025, 00:41

Убила младенца и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области матери сообщили о подозрении

17 января 2025, 00:41
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фото: прокуратура
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Правоохранители объявили подозрение жительнице Золотоношского района Черкасской области по факту убийства новорожденного ребенка

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Суд избрал 25-летней женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза.

Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в январе в подсобном помещении магазина, где женщина работала продавцом, она самостоятельно родила доношенную, жизнеспособную, зрелую дочь, которая не имела несовместимых с жизнью пороков развития.

Сразу после родов женщина нанесла ребенку удары по голове, от чего девочка умерла. Затем она положила младенца в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином.

Пакет с телом ребенка нашел местный житель.

подозрение убийство Черкасская область новорожденный младенец
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