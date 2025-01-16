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В понедельник, 15 января, около 19:50 в Хмельницком прохожие у мусорных баков на улице Тернопольской обнаружили новорожденного ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители установили личность роженицы. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая, родив мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.

"Скорая" забрала новорожденного в реанимацию. Роженицу тоже госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Черкасской области разыскали 25-летнюю роженицу, которая самостоятельно родила ребенка, а затем положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак.