В Хмельницком прохожие нашли новорожденного ребенка в пакете на мусорнике
В понедельник, 15 января, около 19:50 в Хмельницком прохожие у мусорных баков на улице Тернопольской обнаружили новорожденного ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители установили личность роженицы. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая, родив мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.
"Скорая" забрала новорожденного в реанимацию. Роженицу тоже госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Черкасской области разыскали 25-летнюю роженицу, которая самостоятельно родила ребенка, а затем положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак.