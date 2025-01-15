Во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину
Поздно вечером 13 января во Львове жители дома по улице Тершаковцев сообщили полицию о том, что в одной из квартир обнаружили тело 76-летней владелицы. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Полицейские установили причину смерти 76-летней женщины – многочисленные травмы головы.
Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что около 21:30 в квартиру к пенсионерке забежал неизвестный, нанес ей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и молотком, после чего скрылся.
Вскоре патрульные обнаружили злоумышленника и задержали его на улице Левицкого. Им оказался студент одного из львовских вузов, 17-летний уроженец Кировоградской области. В момент совершения убийства он находился в неадекватном состоянии.
За совершенное юноше грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении в убийстве своего 54-летнего отчима.