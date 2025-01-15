фото: полиция

Поздно вечером 13 января во Львове жители дома по улице Тершаковцев сообщили полицию о том, что в одной из квартир обнаружили тело 76-летней владелицы. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Полицейские установили причину смерти 76-летней женщины – многочисленные травмы головы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что около 21:30 в квартиру к пенсионерке забежал неизвестный, нанес ей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и молотком, после чего скрылся.

Вскоре патрульные обнаружили злоумышленника и задержали его на улице Левицкого. Им оказался студент одного из львовских вузов, 17-летний уроженец Кировоградской области. В момент совершения убийства он находился в неадекватном состоянии.

За совершенное юноше грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении в убийстве своего 54-летнего отчима.