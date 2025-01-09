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Женщина самостоятельно родила ребенка и после родов положила девочку в пакет и выбросила его

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В среду, 8 января, в селе Белоусовка Золотоношского района мужчина, вывозивший мусор, наткнулся на пакет с мёртвым новорожденным младенцем. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители установили, что матерью новорожденного является 25-летняя женщина, которая не состояла на учете в женской консультации. Младенца она родила самостоятельно и после родов положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином.

Открыто уголовное производство ст. 117 УК Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Напомним, по информации местного издания, 25-летняя женщина работала в местном магазине продавщицей. У нее есть еще трехлетний ребенок.